Chi prenderà il posto di Massimo Giletti a La7? Luca Telese e Marianna Aprile con “In Onda”

(Di martedì 11 luglio 2023) Sarannoe Marianaad occupare la domenica sera dialdi. Urbano Cairo per il dopo “Non è l’Arena” sceglie, dunque, una soluzione interna, puntando su “In” con la stessa coppia impegnata quest’estate nell’access prime time. Una promozione in autunno in prima serata con il traino della new entryGramellini, il giornalista in arrivo da Rai 3 la domenica sera alle 20.35 condurrà un faccia a faccia per poi lasciare spazio al duofino alle 23.30. “Non è il caso di commentare una cosa di cui nessuno ha dato ufficialità”, ha risUrbano Cairo a una domanda che chiedeva conto del suo interrogatorio alla Procura di ...

Poi un secondo gruppo in aereo cheparte alla settimana a Lisbona ed infine un terzo gruppo diarriverà in macchina che si fermerà per gli ultimi 4 giorni. Addirittura alcuni verranno ...Poi un secondo gruppo in aereo cheparte alla settimana a Lisbona ed infine un terzo gruppo diarriverà in macchina che si fermerà per gli ultimi 4 giorni. Addirittura alcuni verranno ......Federazione Italiana Badminton ha ufficializzato i componenti della Nazionale Under 17 che... si auspica un comportamento consono aè chiamato a rappresentare la nostra nazione nel mondo". ...