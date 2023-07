Chi è Safiullin | l' avversario di Sinner che dorme in hotel low cost

LONDRA (REGNO UNITO) - "Non sbaglierò di nuovo" . Ane sottolineava il tabellone 'facile' ha risposto così Jannik Sinner , arrivato per il secondo ...sfidare un altro 'carneade' come Roman...L'azzurro, ottava testa di serie, cercherà di far valere i favori del pronostico contro il russo Roman, n°92 del ranking e mai così lontano in uno Slam.vince affronterà venerdì uno ...... che paga invece 5,75 volte la posta scommessa in caso di vittoria di, contro il 5,50 ... Partita incerta, dai mille volti, quella che manderà in semifinale una delle due controvincerà l'...

Roman Safiullin, chi è l'avversario di Sinner ai quarti di finale di Wimbledon Corriere della Sera

Il 25enne russo (n.92 (Atp) pronto a sfidare l'azzurro nei quarti di finale a Wimbledon: quello che c'è da sapere su di lui ...“Mi ricorda un po’ la storia di Karatsev in Australia, no Gioca a tennis molto, molto bene…”. Così Jannik Sinner parlando del suo avversario nel match odierno di quarti di finale, Roman Safiullin. Il ...