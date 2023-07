Chi è Rikkie Valerie Kollé | Miss Olanda 2023 e transessuale FOTO

(Di martedì 11 luglio 2023), nata il 6 aprile 2001, di origini olandesi, è una modellaha vinto il titolo didiventando un simbolo degli ideali del mondo LGBTQ+.ha raccontato che ha iniziato il suo lungo percorso per diventare donna all’età di 8 anni. All’età di 12 anni ha iniziato ad assumere inibitori della pubertà e poi a 16 anni ha iniziato a prendere ormoni femminili. A febbraiosi è sottoposta all’operazione per diventare donna. Non è stato un percorso facile, perché da piccola veniva bullizzata, ma ha sempre avuto la sua famiglia a sostenerla. Su Instagram è seguita da più di 38mila persone. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

Rikkie Valerie Kollé è la prima donna transgender a vincere il titolo di Miss Olanda e no non è un uomo: il suo percorso prima e dopo (FOTO) ...La giuria non ha mai avuto dubbi e l'ha premiata: Rikkie Valerie Kollé, modella e attrice transgender di 22 anni, è la nuova «Miss Olanda 2023». La nuova ...