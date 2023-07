(Di martedì 11 luglio 2023) Ilnon molla Dusane starebbendoper il serbo della Juventus e portarlo in Premier Ilnon molla Dusane starebbendoper il serbo della Juventus e portarlo in Premier. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri non guardano offerte inferiori ai 60-70 milioni.

...(R) during the English Premier League football match between Wolverhampton Wanderers andat ... Il Napolila strategia migliore per strappare Kilman ai Wolves. Il club di De Laurentiis ha ...L'Inter aspetta il rilancio decisivo per Onana, mentre Marottal'offerta per strappare il sì delal ritorno di Lukaku. Il Milan dopo Loftus - Cheek e Romero attende Pulisic per le ...... la Lazio è pronta a sbloccare il proprio mercato in entrata e la Romal'offensiva per l'... firma fino al 2027.22.45 Milan - Pulisic, la volata è iniziale: l'intesa tra i rossoneri e il...

Chelsea, si studia l’assalto a Vlahovic Calcio News 24

Oggi è la giornata nella quale ci sarà il summit ufficiale, il primo dopo tante parole, tra l'Inter e il Chelsea per parlare di Romelu Lukaku. Da una parte l'avvocato Ledure, che cura gli interessi de ...Lukaku spinge per continuare la sua carriera all'Inter: il Chelsea resta fermo e vuole 40 milioni, lui invece sarebbe pronto a ridursi l'ingaggio ...