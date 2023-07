Chelsea | Enzo Fernandez | “Dybala? Gli ho parlato | spero possa arrivare”

Commenta per primoFernandez, centrocampista del, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano argentino Olé. Il 22enne ex Benfica ha parlato anche di Paulo Dybala e della possibilità che lo raggiunga ...Le parole diFernandez, centrocampista argentino del, sull'interesse dei Blues per Paulo DybalaFernandez ha parlato ai microfoni di Olè. Il centrocampista del, campione del Mondo con l'...Commenta per primo Paulo Dybala ha detto no ale ragiona con la Roma sul rinnovo, ma a Londra non si sono arresi e continuano a invocare il suo acquisto. L'ultimo in ordine di tempo èFernandez , compagno di nazionale della Joya , che ...

Chelsea, Enzo Fernandez su Dybala: 'Lo aspetto per un asado. Ci ho parlato e...' Calciomercato.com

Intervistato da Olè, Enzo Fernandez, centrocampista argentino del Chelsea ha parlato del suo compagno di squadra in Nazionale, Paulo Dybala, attaccante che l'ex Benfica vorrebbe portare a Londra. Calc ...Il centrocampista del Chelsea e compagno di nazionale della Joya: "Su di lui ho letto qualcosa a riguardo, vedremo. Ho bisogno di qualcuno per condividere il mate" ...