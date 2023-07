(Di martedì 11 luglio 2023) È accusato di aver molestato e abusato dei suoi giovani: un insegnante didi 49 anni è statodai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di. L’uomo è accusato diai danni di un minore e di tentataai danni di altri tre. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il 49enne ha prima approfittato del suo ruolo per instaurare un rapporto confidenziale con i suoi, che gli avrebbe poi consentito di iniziare con loro un intenso scambio via, a base di comunicazioni a sfondo, che avvenivano principalmente sui social network. Successivamente, in diverse occasioni, il...

Chat e molestie sugli alunni: arrestato per violenza sessuale un professore di religione di Latina

