Champions League | dal 2024 si cambia | niente passaggi da una coppa ad un’altra

Dal 2024 - 25, il format dellacambierà. La Uefa ha deciso, infatti, di eliminare i passaggi tra una coppa e l'altra . Non ci saranno le "famose" retrocessioni da una coppa ad un'altra, ovvero chi si sposta dalla ...Ora potrà ricorrere al Tar Mg Parigi 06/09/2022 -/ Paris Saint Germain - Juventus / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Andrea Agnelli Andrea Agnelli è stato punito con ...Il portoghese, che già in passato aveva messo l'accento sull'anomalia del regolamento , aveva chiaramente protestato per la presenza im Europadelle 'retrocesse' dalla( 'Chi è ...

La UEFA rivoluziona il calendario di Champions League: tutte le novità dal 2024 Calcio e Finanza

Poche ore all’inizio della nuova avventura del Napoli in Trentino. In quel primo ritiro a Dimaro – luglio 2011 – lui c’era, capitano della squadra azzurra tornata in Champions League ventun anni dopo ...Mourinho è stato profetico, dal 2024-25 non ci sarà più un caso Siviglia, specialista nelle vittorie in Europa League dopo le retrocessioni dalla Champions ...