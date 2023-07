Champions League 2023 2024 | andata primo turno preliminare in tv | calendario | programma e orari

Leggi su sportface

(Di martedì 11 luglio 2023) Si entra nel vivo delle fasi preliminari relative alla prossima, con ilche vede in campo ben 30 squadre per due confronti/ritorno inquesta settimana e la prossima. Gli incontri d’si giocheranno nelle giornate di martedì 11 e mercoledì 12 luglio, ma in Italia non è prevista la diretta televisiva di alcun incontro. I turni preliminari, infatti, non sono inclusi nel pacchetto di diritti tv che vengono acquistati per la trasmissione della competizione. Di segui ile glidelle partite di questa settimana.-Martedì 11 ...