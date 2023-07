CHALLENGERS | film di apertura dell’80° mostra del cinema di Venezia

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 11 luglio 2023), diretto da Luca Guadagnino che ha come protagonisti Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist. Quando sarà presentato?, sarà ildidell’80.internazionale d’Artetografica didiretto da Alberto Barbera e presentato in anteprima mercoledì 30 agosto 2023 nella Sala Grande del Palazzo del. Luca Guadagnino Nato nel 1971 a Palermo Luca Guadagnino è un attore, regista, produttore, scrittore e sceneggiatore. Ottiene nel 2018 la candidatura al Golden Globe e ai premi BAFTA per ”Chiamami col tuo nome” più quattro candidature all’Oscar. Nel 2022 vince il Leone d’argento alladeldiper la regia di Bones and All ...