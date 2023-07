“Challengers” di Luca Guadagnino sarà il film d’apertura di Venezia80

Leggi su velvetmag

(Di martedì 11 luglio 2023) L’80/a Mostra del Cinema di Venezia aprirà cone Zendaya, che porterannoin anteprima al Lido. A renderlo noto di recente i profili social della Biennale di Venezia, attraverso i quali è stato annunciato il titolo che vedrà coinvolti anche Josh O’Connor e Mike Faist. L’uscita nelle sale cinematografiche, fissata per il prossimo 15 settembre, aveva fatto ben sperare. E, alla fine, le speranze non si sono rivelate malriposte.diapproderà difatti all’80/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Per il regista nostrano si tratterà del secondo anno di seguito al Lido, dopo Bones and All, presentato in concorso e vincitore, tra l’altro, del Leone d’Argento alla regia....