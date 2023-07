(Di martedì 11 luglio 2023) Numerose le voci di mercato attorno a Piotr, in scadenza con il Napoli nel 2024. Depotrebbe concedere uno. “Abbiamo una lista di interventi e sappiamo che abbiamo alcuni giocatori alla fine del loro percorso perchè hanno un anno di scadenza. Non fraintendetemi, non voglio fare il cattivo. Loro sono dei giovanotti e preda di agenti famelici che non capiscono che attraverso la loro attività stupida rallentano il percorso del loro atleta. Io non ho problemi a lasciarvi fuori un anno. Dopo un anno fermi, però una squadra come il Napoli non arriverà”. Queste le dichiarazioni al veleno di De, durante la presentazione delle nuove maglie del Napoli. Il presidente non fa sconti a nessuno, specialmente a chi è in scadenza come, Sarri ...

... centrocampista polacco Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, starebbe per entrare nel vivo la trattativa tra Lazio e Napoli per Piotr. Dopo ladi Milinkovic,...... Matteo Politan o da una parte, Piotrdall'altra. Secondo quanto infatti svelano i colleghi di Tmw, con Milinkovic Savic verso la possibilein direzione Arabia Saudita all'Al - ...Come quello di Piotr, che è legato agli azzurri fino al 2024, ma ad oggi non c'è nulla sul piatto per un rinnovo, così come per una. Infatti di offerte ufficiali al Napoli non ne ...

Cessione Zielinski, De Laurentiis accetta lo sconto: le cifre dell’addio Spazio Napoli

Il Napoli si guarda intorno in caso di cessione di Zielinski, che piace tanto alla Lazio come sostituto di Milinkovic e che potrebbe partire per una cifra vicino ai 25 milioni di euro. Il club azzurro ...Lazar Samardzic è un centrocampista estremamente ambito nel calcio italiano. L'Inter è interessata, ma il Napoli è in vantaggio.