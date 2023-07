Centrodestra | ecco il ' Pdl fantasma' | oltre 11 mln di debiti | Berlusconi resta creditore di 3 mln**

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Da dieci anni non esiste più politicamente, ma ha solo una vita giuridica. Pur avendo chiuso i battenti nel 2013 per lasciare il posto alla 'nuova' Forza Italia, il Popolo della libertà è un partito, ma non proprio invisibile, visto che ha ancora tantida pagare e continua a produrre buchi di bilancio. Spulciando l'ultimo rendiconto, quello chiuso al 31 dicembre 2022, si scopre infatti che continua a essere in rosso (anzi, il 'disavanzo complessivo' è aumentato di 2,5 milioni di euro) e a garantirne la sopravvivenza con un 'prestito infruttifero' di quasi 3 milioni di euro concesso nel 2013 ci pensa sempre uno dei suoi fondatori, Silvio, che però è scomparso il 12 giugno scorso. Il Pdl, 'contenitore' fondato dal Cavaliere salendo su un predellino e che doveva esser il partito ...

