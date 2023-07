C’è un solo esercizio da fare per 10 minuti al giorno e che vale come un’ora di palestra | in 15 giorni riduci pancia e cosce

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 11 luglio 2023) Volete l’addome piatto e scolpito? Desiderate tonificare le? Da oggi non avrete più bisogno di estenuanti sessioni in. L’estate è croce e delizia per tutti noi. Da un lato stiamo gran parte del resto dell’anno ad attendere questa stagione, dall’altro però la temiamo poiché richiede un rigore maggiore rispetto alle altre. Ciò che ci spinge a desiderare l’estate sono le belle giornate, il fatto che la luce dura più a lungo e dunque ci sentiamo di umore migliore e maggiormente carichi di energia. Inoltre è la stagione dei bagni a mare, delle escursioni in montagna, delle serate in discoteca in spiaggia, degli aperitivi sul lungo mare, dei viaggi e ovviamente delle vacanze. C’è unfisico portentoso che in 10vi consente di raggiungere grandi risultati – Grantennistoscana.itProbabilmente però ...