CdS – i dettagli del maxi-affare con il Sassuolo

(Di martedì 11 luglio 2023) 2023-07-11 15:46:31 Il Corriere dello Sport: Programma rispettato. Stanotte il Frosinone ha chiuso anche tutti gli accordi per Abdou Harroui, centrocampista marocchino classe ’98, che passa quindi a titolo definitivo al club ciociaro nell’ambito dell’operazione Boloca. L’altro giocatore già a disposizione di Di Francesco sarà Riccardo Marchizza, mentre Stefano Turati è tornato in prestito dopo aver contribuito alla storica promozione della passata stagione. Ricordiamo che, come anticipato, l’tra le due società è stato concluso lo scorso 5 luglio, proprio durante un vertice tenutosi in Emilia tra il direttore Guido Angelozzi e l’ad dei neroverdi Giovanni Carnevali. Proprio in virtù degli ottimi rapporti con il, il dirigente dei ciociari è riuscito quindi ad ottenere il massimo dalla cessione di Boloca. Vai alla fonte di questo articolo ...