Castello circondato da giardini esclusivi | a pochi passi da Roma | dove trovarlo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 11 luglio 2023) Sapevi che adalla città eterna c’è unda? Proprio così, è vicinissimo a, scopriamosi trova e la sua affascinante storia. Avere dei castelli vicino casa da visitare è una bella occasione per vivere un’esperienza unica. La visita in unha sempre qualcosa di affascinante e suggestivo, sia perché rievoca i tempi passati ma anche la cultura e le tradizioni di epoche che non ci sono più. Scopriamo tutto sulRuspoli situato vicino a, nel magnifico borgo di Vignanello, e sui suoi splendidi! IlRuspoli si trova nel Borgo di Vignanello Piccolo ma delizioso borgo del Lazio, il ...