Caso Orlandi | la sorella di Emanuela | Nessuno stupro | da mio zio solo piccola avance

(Di martedì 11 luglio 2023) 'L'unica persona con cui mi sono confidata è stato il mio padre spirituale e il mio fidanzato dell'epoca , Andrea, che ora è mio marito', prosegue Natalina. 'Sbagliato o giusto che sia, non c'...

... Mario Meneguzzi, e un presuntodi molestie nei confronti di Natalina. Leggi Anche Emanuela, una lettera chiamerebbe in causa uno zio - La famiglia si difende: 'Niente di nuovo' '...Non ci sembrava ildi dargli un dolore nel dolore. Le nostre famiglie hanno continuato a ... Natalina, che afferma di aver lavorato alla Camera dei Deputati dopo aver vinto un concorso ...Secondo, è una cosa che risale al '78 quando lavoravo insieme a mio zio, che mi ha fatto delle semplici avance verbali e un regalo - ha spiegato Natalina- Ma quando ha capito che non c'era ...

(Adnkronos) – “Non esiste stupro, è un fatto che risale al 1978, mio zio mi fece solo semplici avances verbali, al momento fui scossa ma finì lì e lo raccontai solo al nostro sacerdote in confessione” ...Nelle ultime ore era circolata la notizia di un presunto abuso da parte dello zio Mario Meneguzzi, subito da Natalina, con l'ipotesi di un legame con la scomparsa della sorella Emanuela ...