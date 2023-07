Caso Orlandi La pista dello zio Meneguzzi Il fratello Pietro | ”Sono senza vergogna”

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 11 luglio 2023) Dopo quarant’anni dalle carte ingiallite degli archivi vaticani spuntano ora alcune lettere che chiamano in causa Mario, lo zio, da tempo defunto, di Emanuela. La notizia, lanciata da La 7 nella serata di lunedì, apre una nuova, quella familiare. Ma sarà proprio così? Nel dettaglio l’ennesima presunta svolta parte da un carteggio tra il Vaticano e Bogotà. Carteggio in cui il segretario di Stato vaticano Agostino Casaroli chiedeva conferme a un sacerdote sudamericano (confessore della famiglia) in merito a presunte molestie ricevute da Natalina, sorella maggiore di Emanuela, da partezio Mario. Attenzioni morbose che sarebbero state confermate dal sacerdote colombiano. Di certo questo zio ha avuto un ...