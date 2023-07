Caso La Russa | la ragazza ai pm | ' Leonardo mi ha offerto un drink e mi ha portato a casa sua'

Questo l'identikit dell' Apophis , la 'discoteca - salotto' milanese salita alla ribalta delle cronache per il presuntodi stupro che vede indagato Leonardo Apache La, 19 anni, figlio ...... e ha spiegato nei minimi dettagli quanto accaduto nella notte tra il 18 e il 19 maggio, l a 22enne che ha sporto denuncia per violenza sessuale nei confronti di Leonardo Apache La, il ...Se glielo perdoneranno, sarà solo perché troppo vitale rimane la sfida anti -. Vari media ... In ogni, sottolinea la rivista, il fondamento stesso del punto 5 verrebbe minato: le garanzie di ...

Bufera sul direttore di RaiNews24 Paolo Petrecca. La Repubblica parla di un clima “esasperato” all’interno della redazione del canale all news, culminato in un durissimo comunicato del Comitato di ...Ha sostanzialmente confermato le accuse riportate nella denuncia presentata nei confronti di Leonardo Apache La Russa, il 21enne figlio del presidente del Senato e indagato per violenza sessuale, la 2 ...