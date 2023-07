Caso figlio La Russa | ragazza conferma accuse di violenza nei confronti di Leonardo Apache

(Di martedì 11 luglio 2023) La giovane di 22 anni che ha denunciato di aver subito abusi sessuali da parte diLa(CHI È),21enne del presidente del Senato Ignazio, si è recata negli uffici della polizia per l'audizione davanti ai pm di Milano e agli investigatori della Squadra Mobile, dove ha sostanzialmenteto leriportate nella denuncia persessuale. Oltre allasono state ascoltate anche altre giovani, tra cui un'amica della 22enne, che erano presenti alla serata in discoteca lo scorso 18 maggio.

Caso figlio La Russa, ragazza conferma accuse di violenza nei confronti di Leonardo

