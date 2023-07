Caso Emanuela Orlandi | spunta la pista dello zio da lettere inedite in Vaticano | “Molestava la sorella della 15enne”

(Di martedì 11 luglio 2023) Nuovi sviluppi nell'indagine sulla scomparsa dihanno scosso la famigliagiovane cittadina vaticana che ha convocato una conferenza stampa per discutere delle recenti notizie che coinvolgono un membrofamiglia nella vicenda. In particolare, è stato sollevato il nome dell

...carognata non può passare così' lo sfogo all'Adnkronos sulla pista che porta alla famiglia Orlandi per la soluzione del mistero della scomparsa di. La pista familiare sconvolge il...Ilha avuto una fortissima eco mediatica anche per via dei clienti che frequentavano le due ... Sentiamo di dedicare questa giornata anche al ricordo diLoi, agente della Polizia di Stato, ...Un servizio in esclusiva del Tg di La7 racconta un retroscena inedito suldiOrlandi. Spunta un messaggio di Agostino Casaroli , un sacerdote sudamericano mandato in Colombia da ...

Da documenti inediti sul caso di Emanuela Orlandi “spunta la pista dello zio” Il Fatto Quotidiano

A 40 anni dalla sparizione di Emanuela Orlandi, riemerge una pista già battuta negli anni '80: uno zio avrebbe molestato la sorella Natalina. Cosa sappiamo.Un mistero che va avanti da 40 anni, tra depistaggi e piste false. Nel giallo ora spunta il nome dello zio Mario Meneguzzi, deceduto da tempo e marito di Lucia Orlandi, zia paterna della ragazza spari ...