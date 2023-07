Caserta | trans brasiliane schiavizzate e costrette a prostituirsi | 11 arresti

(Di martedì 11 luglio 2023) Arrestate a11 persone,gender, gravemente indiziate di far parte di un'associazione finalizzata alla riduzione in schiavitù, alla tratta di esseri umani...

Per le vittime brasiliane accadeva più o meno la stessa cosa , hanno accertato gli investigatori della Polizia di Stato di, che nel giardino di casa di una delle vittime hanno rinvenuto la ...- continua sotto - L'attività investigativa, sviluppata dalla Squadra Mobile di, ha rivelato l'esistenza di una complessa associazione criminale transnazionale in grado di monopolizzare la ...Maxi operazione della polizia di, che martedì mattina ha arrestato 11 persone - tutte ... I fermati sono ritenuti parte di una banda 'specializzata' nel far arrivarein Italia per poi ...

La Polizia di Stato di Caserta - con la collaborazione delle Questure di Roma, Milano, Pisa e Ferrara, nonché dei Reparti Prevenzione Crimine "Campania", ...Gestivano la prostituzione di Transgender dal Brasile a Castel Volturno, sul litorale casertano, con modi brutali e ricorrendo anche alla magia nera per tenere soggiogate le vittime. Questa l’accusa a ...