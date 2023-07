Carta Risparmio Spesa 2023 diventa “Dedicata a te” | ecco la data entro cui attivarla pena perdita della stessa

(Di martedì 11 luglio 2023) L’atteso bonusche già avevamo chiamatoa te”. Sembra il titolo di una canzone pop d’amore italiana ma in realtà parliamo del bonus di circa 380 euro che il Governo italiano ha inserito nella Legge di Bilancioe ha fortemente voluto per alleggerire il peso delle spese sulle spalle degli italiani. Durante la conferenza stampa delle scorse ore, che ha visto protagonista il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, sono stati illustrati modalità di erogazione e date. Ed è importante perché l’Esecutivo conferma che ladeve essere attivataunaspecifica,ladel bonus. “Per ...

In arrivo a partire dal 18 luglio la spesa. La misura, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, diventa la card "dedicata a te" nella conferenza stampa di presentazione che si è tenuta a Palazzo Chigi dell'11 luglio 2023.

Dal prossimo 18 luglio circa 1,3 milioni di famiglie, riceveranno la carta acquisti spesa che servirà per fare acquisti di generi alimentari.Dal 18 luglio arriva la card contro il caro prezzi, 380 euro per acquistare alimenti e beni di prima necessità. Ecco come funziona.