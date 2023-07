Carta acquisti | quando arriva il pagamento? Data e importo

(Di martedì 11 luglio 2023): pronto a partire il nuovo bonus dedicato all’acquisto di generi alimentari e destinato alle famiglie più in difficoltà dal punto di vista economico.sarà effettuato il? A quanto ammonta la ricarica? Le informazioni più importanti sull’argomento.: parte l’esperimento“Dedicata a te”, la card prevista dall’ultima Legge di Bilancio – che per finanziarla ha previsto un fondo da 500 milioni di euro per il 2023 – ha l’obiettivo di sostenere le famiglie a basso Isee, chiaramente le più colpite dal rincaro del “carrello della spesa” dovuti all’impennata dell’inflazione, nell’acquisto di generi alimentari di prima necessità (esclusi tutti i tipi di alcolici. Secondo le stime del Governo, dovrebbero essere circa ...

Alla conferenza stampa di presentazione della carta di pagamento per gli acquisti alimentari di prima necessità era presente anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "Gli strumenti per ...Nasce un nuovo bonus a tempo nell'Italia che non riesce proprio a capire che serve una svolta vera: più riforme contro la povertà Nasce un nuovo bonus a tempo contro la povertà, la carta 'Dedicata a te', nell'Italia che non riesce proprio a capire che serve una svolta vera. Il raddoppio della spesa sociale per chi sta peggio e insieme il raddoppio dei poveri, quanto cioè ...La sinistra non si smentisce mai e riesce a prendersela con il governo pure sulla carta solidale che va in aiuto delle famiglie italiane più bisognose: ovvero 382,50 euro per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità.

