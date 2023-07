Carta acquisti del governo Dedicata a te | 10 cose da sapere

(Di martedì 11 luglio 2023) Si chiama “a te", sarà distribuita dal 18 luglio ai cittadini con Isee non superiore ai 15mila euro e conterrà 382,50 euro per acquistare generi alimentari

... a causa del caro - prezzi che rende sempre più un salasso la spesa quotidiana " afferma il Codacons , commentando l'arrivo della"Dedicata a te" ". Nell'ultimo periodo glidegli ...- continua sotto - Alla conferenza stampa di presentazione delladi pagamento per glialimentari di prima necessità era presente anche il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti . '...Roma, 11 lug. " "La presidente Meloni annuncia unaper le famiglie indigenti ma si rende conto che il costo più grande, per le famiglie italiane, è rappresentato dalle bollette Per lainveste 500 milioni dello Stato che sarebbero stati una minima parte dei 40 miliardi degli extraprofitti delle grandi compagnie energetiche che il governo Meloni non ha toccato. È stato un grave ...

Inflazione, arriva la carta acquisti 'Dedicata a te' della Meloni: chi ne avrà diritto e come funziona Il Riformista

Detergenti, detersivi ma anche carta assorbente per la cucina e capsule per il caffè, ecco tutti i prodotti in offerta con gli Amazon Prime Day per le vostre scorte domestiche ...Contro il caro spesa, il governo introduce la social card "Dedicata a te": un sostegno ai consumi pensato per le famiglie a basso reddito ...