Caro prezzi | ecco la card con bonus di 380 euro per la spesa A chi spetta e come funziona

(Di martedì 11 luglio 2023) Contro ilche svuota il carrello dellaarriva unaper aiutare circa un milione e 400 mila famiglie in difficoltà economica. Fornire un contributo per abbattere le spese legate alla crescita deidei beni alimentari, a partire da quelli del pane, della frutta e dal latte è l’obiettivo di undel valore di 382, da attivare entro il 30 settembre a cui sta lavorando...

È ai blocchi di partenza la card predisposta dal governo per far fronte alspesa che ha svuotato i carrelli di molti italiani . Oggi, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio,...La dinamica deipraticati dalle imprese, però, rimarrebbe sostenuta nei prossimi 12 mesi. ... il perdurare delenergia e dell'aumento dei tassi di interesse. I crediti deteriorati, in ...Con l'inflazione e ilvita, le attrazioni per la famiglia sono diventate una spesa non di poco conto. Non tanto, o non solo, per gli aumenti deiin sé, quando piuttosto perché si tende a ...

Dal 18 luglio la card contro il caro prezzi, 380 euro per 1,3 milioni di italiani: ecco come ... Il Sole 24 ORE

Si chiama ‘Dedicata a te’ la card che aiuterà le famiglie italiane a far fronte all’aumento dei prezzi degli alimenti e dei beni di prima necessità. Con un valore di 382,50 euro sarà disponibile per c ...Coldiretti Toscana, sui dati Istat, stima un aumento di spesa del 7,3%. Ma cinque province stanno addirittura peggio della nostra Pistoia. Complessivamente "bruciati" quasi 480 milioni di euro nella r ...