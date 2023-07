Caro prezzi | arriva la social card per i redditi bassi

(Di martedì 11 luglio 2023) Una carta contro l’inflazione e ilche sta limitando le capacità di spesa di molte famiglie italiane. La carta, chiamata “Dedicata a te”, è destinata ai nuclei familiari composti da almeno tre componenti e con reddito Isee inferiore ai 15.000. Il budget a disposizione è di 382,50 euro e permetterà di acquistare prodotti alimentari con promozioni dedicate nelle attività convenzionate. La Premier, Giorgia Meloni, ha anche aggiunto come il valore da spendere sarà più ampio “grazie a tutta la scontistica messa a disposizione dalla grande distribuzione". Per ottenere la carta non c’è bisogno di inoltrare nessuna domanda, dato che l’Inps si è occupato di individuare i nuclei familiari che corrispondono ai criteri necessari per ottenere il bonus. Entro il 15 luglio l’Istituto comunicherà i nominativi ai comuni che successivamente invieranno una ...

Si chiama 'Dedicata a te' ed è un aiuto una tantum da 380 euro per le famiglie con Isee fino a 15mila euro. L'ha lanciata il governo Meloni, ecco come funziona ...“Tra le diverse misure che stiamo mettendo in campo per dare un concreto sostegno alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi, e in generale dal caro prezzi, oggi presentiamo la carta “Dedicata a t ...