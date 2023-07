Carlos Augusto fa al caso dell’Inter Ma un problema blocca – SI

Leggi su inter-news

(Di martedì 11 luglio 2023)è uno dei profili accostati all'Inter nel corso di questa sessione di mercato. Secondo Sportitalia l'affare col Monza risulta complicato per un motivo. COMPLICATO – Se Robin Gosens dovesse lasciare Milano, visto l'interesse nutrito dall'Union Berlino, l'Inter sarebbe indotta a cercare un profilo per sostituirlo. Fra i nomi individuati, che potrebbero ben corrispondere a un vice Federico Dimarco, c'è quello di. Non è così semplice, per, riuscire a raggiungerlo. Secondo quanto emerge da Sportitalia, infatti, il Monza lascerebbe partire il calciatore solo a fronte di un'offerta importante. L'Inter in questo momento ha ben altre priorità, ma non è escluso che al bisogno possa puntare su di lui. Fonte: Sportitalia – Gianluca Viscogliosi