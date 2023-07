(Di martedì 11 luglio 2023) Intervista con il leader di Azione: "in drammatico ritardo, perdiamo fondi e credibilità. Dobbiamo ridisegnare insieme il piano e indirizzarlo soprattutto al lavoro. Se Meloni vuole, batta un colpo. Avanti così, dopo le Europee si aprirà la crisi"

ROMA Una raccolta firme sul salario minimo . Formato campo largo (ma guai a chiamarlo così, a sentire Giuseppe Conte e). Però la mossa è unitaria: Pd, M5S, Azione, l'alleanza Verdi e Sinistra, +Europa. Tutti insieme per incalzare la premier Giorgia Meloni , che per ora sulla proposta di legge delle ...Formato campo largo (ma guai a chiamarlo così, a sentire Giuseppe Conte e). Però la mossa ......vuole seguire in prima persona l'iter del disegno di legge di riforma della Giustizia di... fino ad oggi il partito di Renzi eha appoggiato l'operato del Guardasigilli più di quanto ...

Carlo Calenda: "Sul Pnrr siamo all'emergenza nazionale" (di A. De Angelis) L'HuffPost

Intervista con il leader di Azione: "Siamo in drammatico ritardo, perdiamo fondi e credibilità. Dobbiamo ridisegnare insieme il piano e indirizzarlo ...Fa discutere la possibile riforma degli istituti tecnici e professionali. Il Ministero ha proposto un percorso di formazione tecnologico-professionale di quattro anni.