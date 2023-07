Carlo Ancelotti a processo per frode fiscale | «Ha nascosto 400mila euro nel 2014»

Leggi su open.online

(Di martedì 11 luglio 2023)potrebbe andare apercon l’accusa di avercircaal fisco spagnolo nel. Come riporta El Mundo, secondo la magistrata María Inmaculada Lova – che ha concluso le indagini – il tecnico avrebbe eluso quella cifra frutto dei diritti di immagine. I fatti risalgono alla prima esperienza disulla panchina del Real Madrid, dove rimase per due stagioni vincendo una Champions League. Dal 2021 è nuovamente allenatore dei blancos. Il tecnico ed ex calciatore di Parma, Roma e Milan ha riconosciuto i fatti e si è dichiarato colpevole dell’illecito tributario, spiegando durante la sua deposizione in aula di esser stato mal consigliato dai suoi consulenti ...