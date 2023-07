Carl Schmitt e il nuovo mondo Perché continuerà a parlare

Leggi su formiche

(Di martedì 11 luglio 2023) Plettenberg, 11 luglio 1888. È certo che luogo e data sopracitati scuoteranno la memoria dei rari addetti ai lavori, della ristrettissima cricca di studiosi e seguaci che colgono tra le incontaminate valli del Sauerland il richiamo, l’appartenenza ad una delle più importanti succursali della scuola del realismo politico. Tuttavia, seppur in alcuni casi lo facciano inconsapevolmente, molti degli attuali leader europei e internazionali si servono delle sue opere per legittimare la visione e la postura della propria nazione nel sistema. Centotrentacinque anni fa, in un ambiente marcatamente evangelico-protestante, nasceva. Un corvo bianco che non manca in nessuna lista nera, come amerà definirsi in seguito. Cresciuto “in unche non si lasciava impressionare da niente” e all’interno di una famiglia ...