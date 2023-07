Carcere oltre ogni limite di indifferenza e morte | indagini su decesso a Benevento

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn Italia dall’inizio di quest’anno ci sono stati 67 morti, di questi 33 sono suicidi. In Campania, dall’inizio dell’anno ad oggi ci sono stati 2 suicidi e 3 morti con cause ancora da accertare l’ultimo è Giuseppe Petrella 51 anni morto il 10 luglio neldi. Su quest’ultimasta indagando la Magistratura di, per il medico legale si tratta di infarto però il corpo è stato trasferito all’ospedale San Pio diper autopsia. Giuseppe sarebbe uscito dalad ottobre per fine pena. “Colpiscono i dati nazionali e regionali, durante il periodo di luglio e agosto crescono le morti nelle carceri per infarti, malattia e suicidio. Occorre prevenire piuttosto che solo ricordare queste morti. Ci sono tanti sintomi sanitari che ...