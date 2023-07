Cantanti Battiti Live 11 luglio | seconda puntata | chi si esibisce e come vederlo in diretta streaming

(Di martedì 11 luglio 2023), oggi 112023: chi si esibirà sul palcoscenico dell’evento condotto da Alan Palmieri con la partecipazione di Elisabetta Gregoraci? Scopriamo tutti gli artisti in scaletta durante la11: chi sioggi Scopriamo immediatamente la lista di artisti che si avvicenderanno oggi nella meravigliosa cornice della città... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con "Radio Norba CornettoLive", il ... Isaranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località ...Live 2023: scaletta martedì 11 luglio Tanti iche si esibiranno nella nuova puntata, ecco tutti i nomi in ordine di uscita sul palco: Fedez (con Annalisa e Articolo 31) Articolo 31 ...Tra i tantiprotagonisti della seconda serata diLive, ci sono Annalisa, Federico Rossi e Francesca Michielin mentre tra gli special guest delle performance on the road troviamo ...

Radio Norba Cornetto Battiti Live stasera su Italia 1: i cantanti in scaletta l'11 luglio La Gazzetta dello Sport

Cantanti Battiti Live 11 luglio 2023, seconda puntata in onda su Italia 1: chi si esibisce e come vederlo in diretta streaming.Dopo gli ascolti record dell’esordio, martedì 11 luglio, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, il festival ... Middle placement Mobile I cantanti ...