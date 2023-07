Cannavaro | “Sono tifoso di Napoli e del Napoli Non importa dove lavoro | mai nasconderei la mia fede calcistica”

(Di martedì 11 luglio 2023) Paolo, ex capitano del, si è soffermato su diversi argomenti, tra cui il suo ritorno e il futuro della squadra. In una recente intervista rilasciata a Il Mattino, Paolo, ex capitano del, ha discusso vari argomenti, tra cui il suo ritorno nella sua città natale,, e il futuro della squadra.è partito ricordando il ritiro estivo a Dimaro nel 2011, un periodo in cui migliaia di tifosi affollavano la Val di Sole per sostenere la squadra.ha sottolineato l’affetto dei tifosi e l’nza di quel ritiro nel cementare un gruppo unito, che sarebbe stato fondamentale per i successi futuri. “Quello di un’estate in cui arrivarono migliaia di tifosi in ...

L'ex capitano del Napoli ha parlato ad Il Mattino: "Spalletti ha fatto un lavoro che resterà nella storia". Paolo Cannavaro protagonista di un'intervista ad Il Mattino. In quel primo ritiro a Dimaro – ...Poche ore all’inizio della nuova avventura del Napoli in Trentino. In quel primo ritiro a Dimaro – luglio 2011 – lui c’era, capitano della squadra azzurra tornata in Champions League ventun anni dopo ...