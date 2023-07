Cani in condominio | cambiano le regole | rischio una multa salatissima

La presenza die gatti inA seguito della riforma del(Legge 220 - 2012) in merito al possesso degli animali, è stato stabilito che non può essere vietata la possibilità di ...E alla fine l'ospite ha dovuto prendere atto delle regole del: "Se il programma si farà ... come i bisogni non raccolti deinell'atrio sottostante, come gli oggetti pesanti che ...Cosa non si può fare negli spazi comuni delAttuando i limiti previsti genericamente ... lasciare animali liberi che potrebbero intimorire gli altri condomini: eventualidovranno ...

Cani e gatti in condominio: le regole da seguire MilanoToday.it

Mai più in via Asiago. Prima l’annuncio di Fiorello, protagonista indiscusso di VivaRai2, poi le note della Rai e dell’amministratore delegato Roberto Sergio che una dopo l’altra confermano: la locati ...I residenti di via Asiago hanno vinto la battaglia contro "Viva Rai2!". Dopo giorni di polemiche, lo showman ha annunciato che è in cerca di una ...