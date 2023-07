I vigili del fuoco hanno spento lein circa mezz'ora. Paura a bordo di un AirBoeing 777: un camioncino ha preso fuoco proprio sotto il velivolo pochi minuti dopo il suo atterraggio al ...Dal report 'Italia in fumo' di Legambiente del 2021 risulta che lehanno devastato nell'... 'La soluzione che propone il mio disegno di legge, già adottata con successo ine Spagna e in ...... furto nell'area di servizio Cronaca [ 10/07/2023 ] 14 mesi e una malattia rara, il farmaco salvavita In. L'appello disperato Attualità Ricerca per: Home Cronacain appartamento, ...

Canada, fiamme in pista: camioncino prende fuoco sotto un aereo appena atterrato Repubblica TV

L'Air Canada Boeing 777 proveniente da Ginevra era appena atterrato al Pierre Elliott Trudeau Airport in Quebec, quando un veicolo posizionato proprio sotto l'aereo è andato in fiamme: nessu ferito ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...