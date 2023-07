Camorra | mille euro ad asta all’avvocato per non figurare nelle procedure di acquisto

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 11 luglio 2023) Mondragone (di Giovanni M. Mascia). Centinaia di intercettazioni per dimostrare il contesto criminale in cui venivano gestite le aste giudiziarie, contesto che veniva controllato in prima persona da Francesco Tiberio La Torre, nella cui auto, una Mercedes classe A, gli investigatori avevano posto una cimice. Figlio del capoclan Augusto La Torre, Tiberio, che aveva preso il nome dal nonno, aveva anche assunto le redini del clan, tanto che in una delle intercettazioni gli dicono “il paese è tuo“. Il contenuto delle intercettazioni è stato oggetto del processo a carico di Salvatore De Crescenzo 45 anni detenuto al 41 bis, di Mario Landolfo di 61 anni e del figlio Massimo di 32 anni di Mondragone e dell’avvocato Gioia Esposito 43 anni di Capua. De Crescenzo e La Torre facevano riferimento a Mario e a Massimo Landolfo che gestivano in franchising l’agenzia Aste Point in viale ...