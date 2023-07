Camion in avaria sull'autostrada A1. Mezzo rimosso 

La circolazione è tornata alla normalità. Nel tratto interessato le code hanno toccato i sei chilometriinall'interno della galleria Grizzana nel tratto compreso tra Badia e il bivio per la Variante...attivista rifugiata indipendente che quel giorno ha lanciato per prima l'Sos per la barca in,... Iliopoulos ha detto che il suo cliente ha riferito di aver venduto il suopreso in prestito ...

Camion in avaria, caos sull'autostrada A1 in direzione Bologna LA NAZIONE

Firenze, 11 luglio 2023 – Lunghe code sull’autostrada del Sole dove questa mattina, 11 luglio, alle 8.15 un mezzo pesante ha bloccato la circolazione a causa di un’avaria. E’ accaduto nel tratto compr ...Mezzo pesante in fiamme sull'autostrada A1 Direttissima. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 luglio, tra Firenzuola e il bivio con la A1 Panoramica, in direzione di Bologna, si registrano 5 chilometri d ...