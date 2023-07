Camere penali europee | “I magistrati rispettino la costituzione” Cassese | ” Qualcosa non va”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 11 luglio 2023) “È tornata la giustizia ad orologeria contro i governi sgraditi alla corporazione in toga. Una interferenza inaccettabile in un Paese democratico”. A dirlo è l’avvocato Alexandro Maria Tirelli, presidente delledel diritto europeo e internazionale e coordinatore di una rete di studi legali internazionali con sedi in Europa, Asia e Americhe. “Proprio nel momento in cui l’esecutivo, per bocca del ministro Carlo Nordio, annuncia una vasta riforma della giustizia, finalizzata a limitare lo strapotere del partito delle Procure italiane, arrivano i casi giudiziari che coinvolgono Daniela Santanchè e il figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa – aggiunge Tirelli –. Episodi che soltanto un cieco o un soggetto in malafede non riterrebbero collegati in un rapporto di causa ed effetto, considerato peraltro che i fatti contestati alla ...