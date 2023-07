(Di martedì 11 luglio 2023) Potersi formare ed entrare nel mondo del lavoro più facilmente, con indipendenza economica e una casa propria, in unche sia più attento alla transizione ecologica e digitale e in cui siano garantiti maggiori diritti civili e sociali. Queste, in una frase, le aspirazioni e i desideri dei giovani raccolte dall’organizzazione e centro studi per le future generazioni “20e30” che haoggi, presso la Sala Matteotti delladei Deputati, un Rapporto sullo stato delledall’inizio della legislatura. Il convegno, organizzato in media partnership con RaiNews 24 e moderato dalla giornalista Roberta Rizzo è iniziato con i saluti istituzionali dell’On. Anna Ascani (PD), Vice Presidente delladei Deputati, che ha dichiarato: «sono troppi i giovani che ...

Camera, presentato report sulle politiche giovanili: “Serve fare di più o il Paese non avrà futuro”. Le dichiarazioni e gli interventi ...Roma, 6 lug. (askanews) - La Camera ha approvato la proposta di legge presentata da Lega, Fdi e Italia viva, per l'istituzione della ...