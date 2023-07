Calendario Fiorentina Serie A | date e programma di tutte le partite | le avversarie giornata per giornata

(Di martedì 11 luglio 2023) Sarà la neopromossa Genoa a tenere a battesimo ladi Vincenzo Italiano nellaA 2023/24. Il doppio match contro la Juventus – particolarmente sentito dai tifosi viola – si giocherà all’undicesima e alla 31esima. Proprio questa gara chiuderà un poker di match delicati per i toscani: dopo il Napoli all’ottava, laaffronterà l’Empoli nel derby toscano e poi Lazio e proprio la Juventus. Un altro snodo importante ci sarà verso fine campionato: si aprirà con la Roma nel 28esimo turno, per proseguire con Roma e Milan prima di chiudersi proprio contro i bianconeri. I viola chiuderanno poi il campionato con la trasferta di un’altra formazione salita dallaB: il Cagliari. ILDELLA ...

lunedì 21 agosto 2023 ore 20:45 [DAZN] CLASSIFICA MARCATORI SERIE A 2023/2024SERIE A ...30 [DAZN] Frosinone - Napoli , sabato 19 agosto 2023 ore 18:30 [DAZN] Genoa -, sabato 19 ...... in data 23 giugno, è stato introdotto ufficialmente ilasimmetrico anche per il ... chance importante per Alberto Aquilani , reduce da un'ottima annata con la Primavera della. In ...

Di seguito i criteri utilizzati dalla Lega Serie B per la compilazione del calendario della Serie BKT 2023/2024, che verrà presentato martedì.In prima pagina dell'inserto sportivo de La Nazione, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Dia con Parisi Le ore decisive”. A pagina 6 c'è un articolo sul mercato, dal titolo: 'I giocatori nel mirino D ...