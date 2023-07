Caldo | sopravvivere ai 40 gradi si può | ecco come fare

(Di martedì 11 luglio 2023) (Adnkronos) – In tanti Paesi le temperature elevate, anche sopra i 40, non destano nessun allarme, anzi sono la normalità. In Italia l'ondata di calore ha fatto scattare i bollettini con le relative indicazioni per le persone fragili. Ma è davvero sconvolgente pensare di vivere con il termometro che segna 40? "Quante altre estati dovremo attraversare prima di cominciare a convincerci del fatto che quello dell'innalzamento delle temperature potrebbe non essere affatto un episodico evento straordinario, ma semmai un processo irreversibile che di fatto è già iniziato? Ci sono realtà evolute – Dubai è tra queste – nelle quali, oramai da tempo, l'organizzazione della vita sociale nei mesi più caldi è stata pensata e complessivamente strutturata in maniera tale da minimizzare l'esposizione dei cittadini all'aria aperta, essendo fruibili tutti i ...

... il sistema immunitario locale e la microflora intestinale - avverte Minelli - che si rimane in salute e si è capaci di affrontare senza cedimenti anche il. D'altro canto - conclude - qualsiasi ...Come resistere alCon una visita in un museo. Quando le temperature si alzano, come in questi giorni, e si rimane in città o si è prenotato da tempo una visita da qualche parte in Italia, restare tutto il giorno ...Percon stile ad un' estate in città è fondamentale scegliere l'abbigliamento giusto, che ... questa polo in maglia leggerissima ha il coloredei paesaggi estivi italiani. Il ...

10 musei da visitare questa estate per sopravvivere al caldo Icon Magazine

(Adnkronos) – In tanti Paesi le temperature elevate, anche sopra i 40 gradi, non destano nessun allarme, anzi sono la normalità. In Italia l’ondata di calore ha fatto scattare i bollettini con le rela ...Meteo, in tanti Paesi le temperature elevate, anche sopra i 40 gradi, non destano nessun allarme, anzi sono la normalità. In Italia l'ondata di calore ha fatto scattare i bollettini con ...