Caldo record sulle Alpi | si superano i 15 gradi ai 3500 metri del Plateau Rosa | il video del ghiacciaio in sofferenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Il grandedi questi giorni sta avendo importanti ripercussioni anche ad alta quota. Ildel, che si trova tra Italia e Svizzera, si era mantenuto finora in condizioni buone, soprattutto rispetto all’anno scorso. Ma nelle ultime ore, con lo zero termico schizzato ben oltre i 5000, persino agli oltredelsii 15. Come si vede dalle immagini girate col drone dalla stazione di arrivo della funivia Testa Grigia, lo strato di neve si è assottigliato e il ghiaccio, annerito in ampie porzioni, lascia esposti numerosi crepacci. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.