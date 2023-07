Caldo record in 8 città italiane | Ministero della Salute dirama l’allerta

... anche quest'anno ilintenso è decisamente arrivato. Non solo nel nostro Paese ma anche oltreoceano, con la città di Phoenix ( Stati Uniti ) che, come riporta AP , rischia di battere il...Con l'arrivo delanche nelle campagne umbre è corsa a mietere il grano dopo che il maltempo ha impedito l'... produzione questa che in Umbria veniva da annate- afferma Giuliano Sfascia, ...Rimane per ora, fortunatamente, imbattuto ildi temperatura massima mai raggiunta nel capoluogo della Liguria, il 7 agosto 2015, con 37.

Caldo record in Emilia Romagna, scatta l'allerta meteo: dove e quando il Resto del Carlino

Ieri il record di giornata è stato raggiunto alla stazione meteo ... un decalogo salva-vita a base di frutta e verdura per difendersi dagli effetti del caldo con il 2023 che si classifica fino ad ora ...A Roma si attendono temperature roventi, da capogiro stando alle previsioni dei meteorologi per le prossime settimane. Il bollettino rosso delle previsioni meteo segna per almeno 10 giorni un caldo re ...