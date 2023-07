Caldo oggi da Roma a Bologna | pioggia al Nord | meteo Italia 12 luglio

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 11 luglio 2023) Bollino rosso in 8 città. Maltempo in Lombardia, temporali annunciati a Milano Iltorrido innon dà tregua e anche– soprattutto tra– si profila una giornata dominata dal sole e dalle temperature altissime. Sono 8 le città da bollino rosso, assediate dall’anticiclone africano Cerbero con livello di allerta 3 per ilben oltre i 30 gradi e per i rischi legati alla salute, in particolare di bambini e anziani. La lista, monopolizzata dal Lazio, comprende, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti,, Viterbo. Condizioni più sopportabili in 5 città – Ancona, Bari, Campobasso, Pescara e Trieste – associate al bollino arancione. Per 14 capoluoghi, invece, bollino giallo: Bolzano, Brescia, Cagliari, ...