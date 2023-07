Caldo | oggi bollino rosso in 8 città | arancione in altre 8

(Di martedì 11 luglio 2023) E' quanto riporta il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Medici internisti: "+10-20% accessi in pronto soccorso" Ondata di supersull’Italia con temperature ‘africane’.martedì 11 luglio(allerta di livello 3, la più alta) in otto: Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino.(allerta di livello 2), invece, in8 capoluoghi: Ancona, Bologna, Brescia, Campobasso, Milano, Pescara, Verona, Viterbo. E’ quanto riporta il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27. Il livello 3 indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e ...

Anche se i temporali cominceranno a interessare l'arco alpino già dae pure mercoledì, sarà ... Sul resto d'Italia non cambierà nulla, anzi, ilrovente si accentuerà al Sud, dove i 40°C si ...Ma l'ondata dipeggiore è stata nel 2003 Ad, la più alta mortalità estiva in Europa è stata registrata nel 2003 , quando sono stati registrati oltre 70mila decessi in eccesso. "L'estate ...... dove da ieri sono scattati i primi due bollini rossi nelle città di Roma e Rieti, unafricano che potrebbe prolungarsi in varie parti della Penisola per sette giorni. Daintanto la ...

