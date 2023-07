Caldo killer | morto a 44 anni mentre tracciava la segnaletica stradale a Lodi | c' erano 40 gradi percepiti

La causa è stata messa in relazione con la cappa diche da giorni c'è in città.Mentre crescono le polemiche attorno alle azioni, spesso estreme, della associazioni ambientaliste, in Europa ci sono stati nel 2022 più di 60mila morti per il. E il prezzo economico della siccità e degli eventi estremi è sempre più alto. Ne abbiamo parlato con il climatologo Giulio Betti che ci ha raccontato di come l'Italia che conosciamo stia già ...Così come non significa che l'esposizione ale l'aumento della temperatura faranno morire tutti gli anziani e i fragili'. Così Francesco Vaia, direttore generale dell'Istituto nazionale ...

Caldo killer: i segnali di allarme per gli anziani dopo i 18mila morti dell’estate scorsa Il Sole 24 ORE

Un uomo, di 44 anni, ha accusato un malore mentre si stava occupando di tracciare la segnaletica stradale a Lodi dove oggi si sfiorano i 40 gradi gradi centigradi «percepiti» ed ...(Adnkronos) – L’estate 2022 è stata la stagione più calda registrata in Europa negli ultimi decenni. E uno studio appena pubblicato dall’Istituto di salute globale (Isglobal) di Barcellona su ‘Nature ...