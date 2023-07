Caldo killer | gli attivisti di Ultima Generazione hanno davvero ragione?

Così come non significa che l'esposizione ale l'aumento della temperatura faranno morire tutti gli anziani e i fragili'. Così Francesco Vaia, direttore generale dell'Istituto nazionale ...... in questo periodo di passaggio da temperature normali ai picchi di, un appuntamento dal medico di famiglia per rivedere il dosaggio dei farmaci", suggerisce Dentali. Loading... Importante ...in Europa . I morti perin Italia nel 2022 . Il giorno piùdella storia recente .in Europa. L'estate 2022 ha registrato 61.672 decessi in Europa dovuti al

Caldo killer: i segnali di allarme per gli anziani dopo i 18mila morti dell’estate scorsa Il Sole 24 ORE

Mentre crescono le polemiche attorno alle azioni, spesso estreme, della associazioni ambientaliste, in Europa ci sono stati nel 2022 più di 60mila morti per il caldo. E il prezzo economico della sicci ...(Adnkronos) – “In questi giorni siamo stati inondati da due notizie: il colera e il caldo che fa morire le persone. Probabilmente quel signore avrà mangiato un pesce crudo e si è preso il colera, ma q ...