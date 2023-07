Caldo | domani 8 città da bollino rosso | ondate di calore da Nord a Sud

Si allunga l'allertaa Firenze. Il codice rosso sarà in vigore oggi,e giovedì. É quanto si legge nel nuovo bollettino del ministero della salute. Secondo le previsioni la temperatura massima percepita sarà ......l'allerta da bollino rosso pera Firenze. In questi tre giorni sono previste ondate di calore e temperature elevate fino a quella massima percepita di 39°C attesa per le ore 14 di oggi e,...Come limitare i danni delin auto: coprire l'auto con dei panni o degli accessori appositi che puoi trovare scontati fino agrazie al Prime Day , per evitare che sia rovente a fine ...

Caldo record: oggi 2 città da bollino rosso, domani saranno 8 TGCOM

Milano, 11 lug. (LaPresse) - Ancora bollino rosso in otto città per le ondate di calore: Roma, Torino, Bolzano, Firenze, Perugia, Rieti, Frosinone, Latina. È ...Si ricomincia con una doppia seduta di allenamento per 35 giocatori. Giovedì 20 il primo test "vero", contro il Parma ...