Ma farà sempre molto. A peggiorare ancora di più le condizioni dici penserà pure l'afa che creerà un non indifferente disagio fisico, soprattutto per le persone più fragili come anziani ...Arriva l'africano e la Protezione civile regionale emette un avviso di allerta per una nuova ondata ... Ilrovente fa scattare anche l'allerta incendi. La Protezione civile prevede per ..."Si prevedono temperature molto elevate, con picchi superiori ai 42 gradi, su tutte le zone interne dell'Isola" Di: Arianna Zedda L'africano arriva in Sardegna e la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta per una nuova ondata di calore , valido a partire dalle ore 12:00 del 7 e fino alle 20:00 del 10 ...

Caldo: anticlone alla massima potenza, giovedì raid temporalesco Espansione TV

Notti tropicali e temperature di 40 gradi: l'ondata di caldo continua a soffocare l'Italia. Da metà settimana però tornano i temporali: le previsioni meteo ...Come riporta 3bMeteo oggi sarà un'altra giornata rovente, con le temperature che aumenteranno anche sul versante adriatico, tanto che locali picchi di 40°C ...