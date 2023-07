Caldo africano | 10 consigli per resistere | dall' abbigliamento ai cibi sconditi | i trucchi per sopravvivere e salvarsi dall' insonnia

(Di martedì 11 luglio 2023) Anziani, bambini e persone fragili in questi giorni dovrebbero rimanere a casa e al fresco. Ma anche chi non ha particolari patologie e si divide tra lavoro e attività sportive deve fare massima ...

Antonio Sanò , fondatore del sito www.iLMeteo.it prevede che questa seconda ondata dicontinuerà ancora per parecchi giorni e soltanto da giovedì potrebbe attenuarsi un po', e nemmeno ...Anziani, bambini e persone fragili in questi giorni dovrebbero rimanere a casa e al fresco. Ma anche chi non ha particolari patologie e si divide tra lavoro e attività sportive deve fare massima ...Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it prevede che questa seconda ondata dicontinuerà ancora per parecchi giorni e soltanto da giovedì potrebbe attenuarsi un po' e nemmeno su ...

Caldo africano almeno per 7 giorni, possibili nuovi record Agenzia ANSA

L’anticiclone africano Cerbero si trova al massimo della sua potenza con la Sardegna al centro. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, avvisa che questa seconda ondata di caldo africano ...Il mantra dell'estate online sul sito della Croce Rossa Italiana: dieci regole da seguire per affrontare le alte temperature ...